Минздрав предложил утвердить форму заявления о признании лекарства орфанным

Минздрав предложил утвердить форму заявления о признании лекарственного средства орфанным. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Форма заявления содержит семь пунктов: наименование и адрес заявителя, наименование лекарственного средства, сведения о его регистрации, перечень действующих и вспомогательных веществ, которые входят в состав ЛС, лекарственная форма, фармакотерапевтическая группа и вид препарата.

В пояснительной записке отмечается, что процедура определения возможности рассматривать лекарственный препарат в качестве орфанного может проводиться как в отношении зарегистрированного в России и ЕАЭС лекарственного средства, так и незарегистрированного. Экспертиза документов, представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат в качестве орфанного, а также составление комиссией экспертов заключения и направление его в личный кабинет уполномоченного федерального органа осуществляются в том числе при предоставлении заявления о признании лекарственного препарата орфанным.