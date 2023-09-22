Минздрав предложил внести изменения в номенклатуру должностей фармработников

Минздрав предложил внести изменения в Номенклатуру должностей фармацевтических и медицинских работников, утвержденную Приказом Минздрава России № 205н от 02.05.2023. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать ‎до 1 сентября 2025 года.

Проектом приказа уточняются некоторые положения номенклатуры должностей. Так, наименование пункта 11 (должность специалиста со средним фармацевтическим образованием) дополнится формулировкой «средний фармацевтический персонал». Это уточнение обусловлено необходимостью исполнения положений Указа Президента РФ ‎№ 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Речь идет о необходимости повышения средней заработной платы среднего фармацевтического персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

Трудоустройство на должность провизора-технолога (пункт 7.3 Номенклатуры должностей) не будет ограничиваться 2025 годом, говорится в пояснительной записке. Это связано с осуществлением рецептурно-производственными отделами аптек функций, которые входят в том числе в обязанности провизоров-технологов:

прием рецептов от амбулаторных больных и требований от медицинских организаций на получение лекарственных средств экстемпорального изготовления;

приготовление лекарственных форм по индивидуальным рецептам и требованиям медицинских организаций;

контроль качества приготовленных лекарственных форм;

оформление и отпуск приготовленных по рецептам и требованиям лекарственных средств населению и медицинским организациям;

выполнение лабораторно-фасовочных работ.

Контроль при изготовлении лекарственных форм по рецептам и требованиям медицинских организаций, а также при отпуске рецептурных лекарственных препаратов должен выполнять провизор-технолог, который имеет допуск к осуществлению фармацевтической деятельности.

Также должности руководителей структурных подразделений фармацевтических организаций дополнены такими должностями, как заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) аптечной организации и заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) организации оптовой торговли лекарственными средствами.