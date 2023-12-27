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Минздрав предложил ввести...

Минздрав предложил ввести дополнительные требования для реализации этанола

27.12.2023
16:46
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Минздрав намерен выдавать отдельную лицензию на оптовую продажу лекарственных препаратов с МНН этанол. Также предлагается установить дополнительные лицензионные требования для таких компаний. Документ разработан для пресечения случаев реализации оптовыми поставщиками лекарственных препаратов с МНН этанол не по назначению.
Фото: Таисия Кубрина

В Минздраве предлагают установить дополнительные требования для компаний, занимающихся оптовой реализацией этанола. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Министерство предложило выдавать отдельные лицензии на оптовую торговлю и перевозку лекарств с МНН этанол. Кроме того, для таких компаний будут установлены следующие дополнительные лицензионные требования:

  • наличие отдельных помещений (объектов) для хранения лекарственного препарата с МНН этанол;
  • осуществление фармацевтической деятельности не менее пяти лет до подачи заявления на получение лицензии в целях реализации этанола.

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для пресечения случаев реализации организациями оптовой торговли лекарственных препаратов с МНН этанол не по назначению. 

В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Все организации оптовой торговли лекарствами должны будут подать заявление о переоформлении лицензии до 31 декабря 2024 года. 

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