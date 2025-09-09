Минздрав приостановил применение 16 препаратов «Камелии НПП»

В ГРЛС опубликован список 17 приостановленных к применению лекарственных препаратов. Из них 16 лекарственных средств производит «Камелия НПП».

Среди препаратов, чье применение приостановлено, — экстракт семян конского каштана обыкновенного для приема внутрь, который используется в качестве симптоматического средства при лечении варикозного расширения вен и хронической венозной недостаточности. В ГРЛС остались два препарата с таким МНН в форме капель для приема внутрь и ректальных суппозиториев.

Также в списке значится лекарственное средство «Урокам», в состав которого входит экстракт из смеси лекарственного растительного сырья, включая листья толокнянки, брусники и березы, а также экстракт плодов клюквы. Препарат применяется в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

Точная причина приостановления применения препаратов не указана. Согласно приказам Минздрава, основанием стало несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований. Применение лекарственных средств приостанавливается с даты издания документа до предоставления сведений о возможности возобновления их использования.

В ГРЛС зарегистрирован 21 препарат компании ООО «Камелия НПП». В обращении остались препараты «Панзикам» (МНН панкреатин), «Артрокам» (МНН ибупрофен), «Акнесан», «Пакреакам» и «Миртикам» в форме таблеток для рассасывания.

Список лекарственных препаратов, чье применение было приостановлено (8 сентября 2025 года)

Источник: ГРЛС