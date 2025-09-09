Минздрав приостановил применение 16 препаратов «Камелии НПП»
В ГРЛС опубликован список 17 приостановленных к применению лекарственных препаратов. Из них 16 лекарственных средств производит «Камелия НПП».
Среди препаратов, чье применение приостановлено, — экстракт семян конского каштана обыкновенного для приема внутрь, который используется в качестве симптоматического средства при лечении варикозного расширения вен и хронической венозной недостаточности. В ГРЛС остались два препарата с таким МНН в форме капель для приема внутрь и ректальных суппозиториев.
Также в списке значится лекарственное средство «Урокам», в состав которого входит экстракт из смеси лекарственного растительного сырья, включая листья толокнянки, брусники и березы, а также экстракт плодов клюквы. Препарат применяется в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.
Точная причина приостановления применения препаратов не указана. Согласно приказам Минздрава, основанием стало несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований. Применение лекарственных средств приостанавливается с даты издания документа до предоставления сведений о возможности возобновления их использования.
В ГРЛС зарегистрирован 21 препарат компании ООО «Камелия НПП». В обращении остались препараты «Панзикам» (МНН панкреатин), «Артрокам» (МНН ибупрофен), «Акнесан», «Пакреакам» и «Миртикам» в форме таблеток для рассасывания.
Список лекарственных препаратов, чье применение было приостановлено (8 сентября 2025 года)
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания-держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Бисопролол (бисопролол)
|
АО «Рафарма»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|
да
|
Женьшеня настойка (женьшеня настоящего корней настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Календулы настойка
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Конского каштана экстракт жидкий (конского каштана обыкновенного семян экстракт)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Экстракт для приема внутрь
|
да
|
Левзеи экстракт жидкий
|
ООО «Камелия НПП»
|
Экстракт для приема внутрь (жидкий)
|
да
|
Лимонника семян настойка (лимонника китайского семян настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Валерианы настойка
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Миртикам
|
ООО «Камелия НПП»
|
Сироп гомеопатический
|
да
|
Мяты перечной настойка (мяты перечной листьев настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Ноокам (пирацетам + циннаризин)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Капсулы, 400 мг + 25 мг
|
да
|
Перца водяного экстракт жидкий (горца перечного травы экстракт)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Экстракт для приема внутрь (жидкий)
|
да
|
Пиона уклоняющегося настойка (пиона уклоняющегося травы, корневищ и корней настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Пустырника настойка (пустырника травы настойка)
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Родиолы экстракт жидкий
|
ООО «Камелия НПП»
|
Экстракт для приема внутрь
|
да
|
Урокам
|
ООО «Камелия НПП»
|
Сироп
|
нет
|
Эвкалипта настойка
|
ООО «Камелия НПП»
|
Настойка
|
да
|
Элеутерококка экстракт жидкий
|
ООО «Камелия НПП»
|
Экстракт для приема внутрь (жидкий)
|
да
Источник: ГРЛС
Нет комментариев
Комментариев: 0