Минздрав приостановил применение еще 21 препарата «Джодас Экспоим»
Минздрав приостановил применение 21 препарата ООО «Джодас Экспоим». В список вошли антибиотики «Азнам-Лиоф» (азтреонам), «Ванкомицин Джодас» (ванкомицин), «Даптомицин Дж» (даптомицин), «Кефсепим» (цефепим), «Оритакс» (цефотаксим), «Цефепим + сульбактам» (цефепим + [сульбактам]), «Цефепим-Джодас» (цефепим), «Ко-тримоксазол Дж» (ко-тримоксазол [сульфаметаксазол + триметоприм]) и «Цефанорм» (цефпиром). Все препараты предназначены для парентерального введения (ингаляционного, внутривенного и внутримышечного). У всех препаратов есть аналоги на рынке как отечественного, так и зарубежного производства.
Также в списке значатся шесть противоопухолевых средств: Иматиниб (иматиниб), Иринотекан-Дж (иринотекан), Капецитабин (капецитабин), Палболиб (палбоциклиб), Пеметрексед Дж (пеметрексед) и Темомид (темозоломид). В ГРЛС у всех препаратов есть аналоги.
Основанием для приостановления применения лекарственных средств стало «наличие в регистрационном досье недостоверных документов и данных». Действие препаратов приостанавливается до представления в Минздрав сведений о возможности возобновления действия РУ.
Кроме того, из реестра исключили РУ на шесть препаратов «Джодас Экспоим». Во всех случаях указана производственная площадка предприятия в Индии. Причина отмены регистрации не указана.
В конце мая из ГРЛС уже отозвали РУ на одиннадцать препаратов, а в июне отменили регистрацию еще трех. Тогда же «ФВ» стало известно, что генеральный директор «Джодас Экспоим» Парсад Сангх Шаши Шанкар был задержан вместе с чиновником Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексеем Сазоновым в связи с возбуждением уголовного дела о даче взятки. Позднее их имущество было арестовано по решению суда.
Список исключенных из ГРЛС РУ (17 июля 2025 года)
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания — держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Левофлоксацин-Нова (левофлоксацин)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Раствор для инфузий
|
Да
|
Плеом-20 (омепразол)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Капсулы, 20 мг
|
Да
|
Флуконазол (флуконазол)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Раствор для инфузий, 2 мг/мл
|
Да
|
Плетакс (цилостазол)
|
ООО «ЕСКО ФАРМА»
|
Таблетки, 50 мг, 100 мг
|
Да
|
Фасторик (парацетамол + фенирамин + [аскорбиновая кислота])
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
|
Да
|
Трависил
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Сироп
|
Нет
Список лекарств, применение которых приостановлено (17 июля 2025 года)
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания — держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Азнам-Лиоф (азтреонам)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для ингаляций, 75 мг
|
Да
|
Ацикловир Дж (ацикловир)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг, 500 мг, 1000 мг
|
Да
|
Ванкомицин Джодас (ванкомицин)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 500 мг, 1000 мг
|
Да
|
Даптомицин Дж (даптомицин)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 350 мг, 500 мг
|
Да
|
Джквантал (празиквантел)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|
Да
|
Иматиниб (иматиниб)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 400 мг
|
Да
|
Иринотекан-Дж (иринотекан)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл
|
Да
|
Капецитабин (капецитабин)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 500 мг
|
Да
|
Каспофунгин-Дж (каспофунгин)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 70 мг
|
Да
|
Кефсепим (цефепим)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0,5 г, 1 г
|
Да
|
Коромакс (эптифибатид)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Раствор для внутривенного введения, 0,75 мг/мл, 2 мг/мл
|
Да
|
Оритакс (цефотаксим)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 1000 мг
|
Да
|
Ко-тримоксазол Дж (ко-тримоксазол [сульфаметаксазол + триметоприм])
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, (80 мг + 16 мг)/мл
|
Да
|
Микафунгин Дж (микафунгин)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 100 мг
|
Да
|
Палболиб (палбоциклиб)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Капсулы, 75 мг, 100 мг, 125 мг
|
Да
|
Элтромакт (элтромбопаг)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 75 мг
|
Да
|
Пеметрексед Дж (пеметрексед)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 500 мг
|
Да
|
Цефепим-Джодас (цефепим)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|
Да
|
Цефепим + сульбактам (цефепим + [сульбактам])
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0,25 г + 0,25 г, 0,5 г + 0,5 г, 1 г + 1 г, 2 г + 2 г
|
Да
|
Цефанорм (цефпиром)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 1000 мг
|
Да
|
Темомид (темозоломид)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг
|
Да
Источник: ГРЛС
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