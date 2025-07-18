Минздрав приостановил применение еще 21 препарата «Джодас Экспоим»

Минздрав приостановил применение 21 препарата ООО «Джодас Экспоим». В список вошли антибиотики «Азнам-Лиоф» (азтреонам), «Ванкомицин Джодас» (ванкомицин), «Даптомицин Дж» (даптомицин), «Кефсепим» (цефепим), «Оритакс» (цефотаксим), «Цефепим + сульбактам» (цефепим + [сульбактам]), «Цефепим-Джодас» (цефепим), «Ко-тримоксазол Дж» (ко-тримоксазол [сульфаметаксазол + триметоприм]) и «Цефанорм» (цефпиром). Все препараты предназначены для парентерального введения (ингаляционного, внутривенного и внутримышечного). У всех препаратов есть аналоги на рынке как отечественного, так и зарубежного производства.

Также в списке значатся шесть противоопухолевых средств: Иматиниб (иматиниб), Иринотекан-Дж (иринотекан), Капецитабин (капецитабин), Палболиб (палбоциклиб), Пеметрексед Дж (пеметрексед) и Темомид (темозоломид). В ГРЛС у всех препаратов есть аналоги.

Основанием для приостановления применения лекарственных средств стало «наличие в регистрационном досье недостоверных документов и данных». Действие препаратов приостанавливается до представления в Минздрав сведений о возможности возобновления действия РУ.

Кроме того, из реестра исключили РУ на шесть препаратов «Джодас Экспоим». Во всех случаях указана производственная площадка предприятия в Индии. Причина отмены регистрации не указана.

В конце мая из ГРЛС уже отозвали РУ на одиннадцать препаратов, а в июне отменили регистрацию еще трех. Тогда же «ФВ» стало известно, что генеральный директор «Джодас Экспоим» Парсад Сангх Шаши Шанкар был задержан вместе с чиновником Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексеем Сазоновым в связи с возбуждением уголовного дела о даче взятки. Позднее их имущество было арестовано по решению суда.

Список исключенных из ГРЛС РУ (17 июля 2025 года)

Список лекарств, применение которых приостановлено (17 июля 2025 года)

Источник: ГРЛС