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Минздрав приостановил применение...

Минздрав приостановил применение еще 21 препарата «Джодас Экспоим»

18.07.2025
18:23
Надежда Синицына
Минздрав приостановил применение 21 препарата «Джодас Экспоим», включая шесть противоопухолевых средств и девять антибиотиков. Основанием стало наличие в регистрационном досье недостоверных документов и данных. Также из ГРЛС исключили РУ шести лекарственных средств этой компании.
Фото: 123rf.com

Минздрав приостановил применение 21 препарата ООО «Джодас Экспоим». В список вошли антибиотики «Азнам-Лиоф» (азтреонам), «Ванкомицин Джодас» (ванкомицин), «Даптомицин Дж» (даптомицин), «Кефсепим» (цефепим), «Оритакс» (цефотаксим), «Цефепим + сульбактам» (цефепим + [сульбактам]), «Цефепим-Джодас» (цефепим), «Ко-тримоксазол Дж» (ко-тримоксазол [сульфаметаксазол +  триметоприм]) и «Цефанорм» (цефпиром). Все препараты предназначены для парентерального введения (ингаляционного, внутривенного и внутримышечного). У всех препаратов есть аналоги на рынке как отечественного, так и зарубежного производства.

Также в списке значатся шесть противоопухолевых средств: Иматиниб (иматиниб), Иринотекан-Дж (иринотекан), Капецитабин (капецитабин), Палболиб (палбоциклиб), Пеметрексед Дж (пеметрексед) и Темомид (темозоломид). В ГРЛС у всех препаратов есть аналоги.

Основанием для приостановления применения лекарственных средств стало «наличие в регистрационном досье недостоверных документов и данных». Действие препаратов приостанавливается до представления в Минздрав сведений о возможности возобновления действия РУ.

Кроме того, из реестра исключили РУ на шесть препаратов «Джодас Экспоим». Во всех случаях указана производственная площадка предприятия в Индии. Причина отмены регистрации не указана.

В конце мая из ГРЛС уже отозвали РУ на одиннадцать препаратов, а в июне отменили регистрацию еще трех. Тогда же «ФВ» стало известно, что генеральный директор «Джодас Экспоим» Парсад Сангх Шаши Шанкар был задержан вместе с чиновником Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексеем Сазоновым в связи с возбуждением уголовного дела о даче взятки. Позднее их имущество было арестовано по решению суда.

Список исключенных из ГРЛС РУ (17 июля 2025 года)

Торговое наименование и МНН

Компания — держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Левофлоксацин-Нова (левофлоксацин)

ООО «Джодас Экспоим»

Раствор для инфузий

Да

ЛП-004133 от 13.02.2017 г.

Плеом-20 (омепразол)

ООО «Джодас Экспоим»

Капсулы, 20 мг

Да

П N013362/01 от 10.06.2008 г.

Флуконазол (флуконазол)

ООО «Джодас Экспоим»

Раствор для инфузий, 2 мг/мл

Да

ЛП-000209 от 15.02.2011 г.

Плетакс (цилостазол)

ООО «ЕСКО ФАРМА»

Таблетки, 50 мг, 100 мг

Да

ЛП-004776 от 03.04.2018 г.

Фасторик (парацетамол + фенирамин + [аскорбиновая кислота])

ООО «Джодас Экспоим»

Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь

Да

ЛСР-001887/10 от 12.03.2010 г.

Трависил

ООО «Джодас Экспоим»

Сироп

Нет

П N011223/02 от 09.04.2010 г.

Список лекарств, применение которых приостановлено (17 июля 2025 года)

Торговое наименование и МНН

Компания — держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Азнам-Лиоф (азтреонам)

ООО «Джодас Экспоим»

Лиофилизат для приготовления раствора для ингаляций, 75 мг

Да

ЛП-№(004046)-(РГ-RU) от 19.12.2023 г.

Ацикловир Дж (ацикловир)

ООО «Джодас Экспоим»

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг, 500 мг, 1000 мг

Да

ЛП-№(008513)-(РГ-RU) от 20.01.2025 г.

Ванкомицин Джодас (ванкомицин)

ООО «Джодас Экспоим»

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 500 мг, 1000 мг

Да

ЛП-№(008539)-(РГ-RU) от 22.01.2025 г.

Даптомицин Дж (даптомицин)

ООО «Джодас Экспоим»

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 350 мг, 500 мг

Да

ЛП-№(007479)-(РГ-RU) от 31.10.2024 г.

Джквантал (празиквантел)

ООО «Джодас Экспоим»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг

Да

ЛП-№(002586)-(РГ-RU) от 21.06.2023 г.

Иматиниб (иматиниб)

ООО «Джодас Экспоим»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 400 мг

Да

ЛП-№(008867)-(РГ-RU) от 14.02.2025 г.

Иринотекан-Дж (иринотекан)

ООО «Джодас Экспоим»

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл

Да

ЛП-№(007043)-(РГ-RU) от 30.09.2024 г.

Капецитабин (капецитабин)

ООО «Джодас Экспоим»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 500 мг

Да

ЛП-№(007655)-(РГ-RU) от 13.11.2024 г.

Каспофунгин-Дж (каспофунгин)

ООО «Джодас Экспоим»

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 70 мг

Да

ЛП-№(009102)-(РГ-RU) от 03.03.2025 г.

Кефсепим (цефепим)

ООО «Джодас Экспоим»

Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0,5 г, 1 г

Да

ЛП-№(009019)-(РГ-RU) от 24.02.2025 г.

Коромакс (эптифибатид)

ООО «Джодас Экспоим»

Раствор для внутривенного введения, 0,75 мг/мл, 2 мг/мл

Да

ЛП-№(008303)-(РГ-RU) от 26.12.2024 г.

Оритакс (цефотаксим)

ООО «Джодас Экспоим»

Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 1000 мг

Да

ЛП-№(008808)-(РГ-RU) от 12.02.2025 г.

Ко-тримоксазол Дж (ко-тримоксазол [сульфаметаксазол +  триметоприм])

ООО «Джодас Экспоим»

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, (80 мг + 16 мг)/мл

Да

ЛП-№(009916)-(РГ-RU) от 23.04.2025 г.

Микафунгин Дж (микафунгин)

ООО «Джодас Экспоим»

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 100 мг

Да

ЛП-№(009918)-(РГ-RU) от 23.04.2025 г.

Палболиб (палбоциклиб)

ООО «Джодас Экспоим»

Капсулы, 75 мг, 100 мг, 125 мг

Да

ЛП-№(007085)-(РГ-RU) от 02.10.2024 г.

Элтромакт (элтромбопаг)

ООО «Джодас Экспоим»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 75 мг

Да

ЛП-№(004248)-(РГ-RU) от 11.01.2024 г.

Пеметрексед Дж (пеметрексед)

ООО «Джодас Экспоим»

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 500 мг

Да

ЛП-№(008737)-(РГ-RU) от 06.02.2025 г.

Цефепим-Джодас (цефепим)

ООО «Джодас Экспоим»

Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг

Да

ЛП-№(008771)-(РГ-RU) от 10.02.2025 г.

Цефепим + сульбактам (цефепим + [сульбактам])

ООО «Джодас Экспоим»

Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0,25 г + 0,25 г, 0,5 г + 0,5 г, 1 г + 1 г, 2 г + 2 г

Да

ЛП-№(004460)-(РГ-RU) от 31.01.2024 г.

Цефанорм (цефпиром)

ООО «Джодас Экспоим»

Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 1000 мг

Да

ЛП-№(009435)-(РГ-RU) от 26.03.2025 г.

Темомид (темозоломид)

ООО «Джодас Экспоим»

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Да

ЛП-№(009270)-(РГ-RU) от 14.03.2025 г.

Источник: ГРЛС

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