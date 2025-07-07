БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Суд арестовал имушество...

Суд арестовал имушество генерального директора «Джодас Экспоим»

07.07.2025
10:44
Екатерина Погонцева
Суд наложил арест на имущество генерального директора фармпредприятия «Джодас Экспоим». Речь идет о 50 млн руб., изъятых во время обыска, узнал «ФВ». Решение вступило в силу.
Фото: 123rf.com

Замоскворецкий районный суд Москвы наложил арест на имущество генерального директора ООО «Джодас Экспоим» Парсада Сингха Шаши Шанкара. Решение вступило в законную силу. Соответствующая информация содержится в системе судов общей юрисдикции Москвы.

По информации источника «ФВ», знакомого с ходом расследования, речь идет об аресте денежных средств, изъятых во время обыска: более 50 млн руб.

Руководитель фармпредприятия был задержан в конце мая в связи с уголовным делом о взятке в особо крупном размере. По предварительной информации, бизнесмен знал, что Минздрав планирует отменить регистрацию нескольких препаратов из портфеля его компании, и попытался через вознаграждение договориться с чиновником, чтобы этого избежать. По решению суда на время следствия он взят под стражу.

Наложение ареста на имущество по уголовному делу — мера процессуального принуждения, предусмотренная ст. 115 УПК РФ. Она заключается в описи имущества и запрете распоряжения им. Эта мера применяется лишь в случаях, когда она подтверждается причастностью владельца имущества к преступной деятельности или преступным характером использования имущества.

Аналогичный запрет был наложен на имущество другого фигуранта уголовного дела — начальника отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексея Сазонова, писал «ФВ». Чиновник находится под домашним арестом.

Через несколько дней после задержания фигурантов Минздрав отменил регистрацию 11 лекарств компании «Джодас Экспоим», сообщал «ФВ». В начале июня такие письма регулятора вышли еще по нескольким препаратам этой компании.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.