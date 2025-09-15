PROекции будущегоБизнесАптекарь
Минздрав приостановил применение...

Минздрав приостановил применение трех препаратов компании «Манас Мед»

15.09.2025
17:48
Надежда Синицына
Минздрав приостановил применение трех лекарственных средств производства ООО «Манас Мед». Основанием стало несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований.
Фото: 123rf.com

В соответствии с приказами Минздрава, опубликованными на сайте ГРЛС, приостановлено применение трех лекарственных препаратов производства ООО «Манас Мед» — «Гепарина-Рус», «Доцетаксела-Рус» и «Пеметрекседа-Рус». У всех трех есть аналоги на рынке как отечественного, так и зарубежного производства.

Точная причина не указана. Согласно приказам, основанием стало несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований. Все три препарата выпускались на производственной площадке в Индии.

Кроме того, возобновлено действие регистрационного удостоверения (РУ) «Бисопролола» производства компании «Рафарма», которое было приостановлено неделей ранее.

Список лекарственных препаратов, чье применение было приостановлено (15 сентября 2025 года)

Торговое наименование и МНН

Компания-держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Гепарин-Рус (гепарин натрия)

ООО «Манас Мед»

Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл

да

ЛП-008038 от 14 апреля 2022 г.

Доцетаксел-Рус (доцетаксел)

ООО «Манас Мед»

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/мл

да

ЛСР-008696/10 от 25 августа 2010 г.

Пеметрексед-Рус (пеметрексед)

ООО «Манас Мед»

Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

да

ЛП-008080 от 22 апреля 2022 г.

Источник: ГРЛС

