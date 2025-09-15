Минздрав приостановил применение трех препаратов компании «Манас Мед»
В соответствии с приказами Минздрава, опубликованными на сайте ГРЛС, приостановлено применение трех лекарственных препаратов производства ООО «Манас Мед» — «Гепарина-Рус», «Доцетаксела-Рус» и «Пеметрекседа-Рус». У всех трех есть аналоги на рынке как отечественного, так и зарубежного производства.
Точная причина не указана. Согласно приказам, основанием стало несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований. Все три препарата выпускались на производственной площадке в Индии.
Кроме того, возобновлено действие регистрационного удостоверения (РУ) «Бисопролола» производства компании «Рафарма», которое было приостановлено неделей ранее.
Список лекарственных препаратов, чье применение было приостановлено (15 сентября 2025 года)
Торговое наименование и МНН
Компания-держатель РУ
Форма выпуска
Наличие аналогов
Регистрационный номер
Гепарин-Рус (гепарин натрия)
ООО «Манас Мед»
Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл
да
Доцетаксел-Рус (доцетаксел)
ООО «Манас Мед»
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/мл
да
Пеметрексед-Рус (пеметрексед)
ООО «Манас Мед»
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг
да
Источник: ГРЛС
