Минздрав призвал страны ЕАЭС присоединиться к системе маркировки лекарств

Создание единой системы маркировки для лекарств выгодно всем членам ЕАЭС. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на X Международном форуме «Антиконтрафакт-2022» в Бишкеке. Он призвал страны ЕАЭС присоединиться к этой системе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Преимущества маркировки уже оценили наши коллеги в Узбекистане, где 1 сентября был дан старт первому этапу цифровой маркировки лекарств, и в Казахстане, где уже маркируется ряд наименований препаратов. Призываю другие страны не отставать от нас в этом вопросе, не оставаться в стороне», — отметил министр.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. Ее внедряют и на другие виды товаров. Эксперимент по маркировке БАД начался 1 мая 2021 года, антисептиков — с 1 августа того же года. Запустить обязательную маркировку намерены с 1 апреля 2023 года.