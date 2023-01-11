Минздрав проведет аттестацию уполномоченных производителей БМКП

Министерство здравоохранения проведет аттестацию уполномоченных лиц производителей биомедицинского клеточного продукта (БМКП). Она будет проводиться 18 января в здании ведомства в Москве Аттестационной комиссией Минздрава. Об этом сообщается на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

Как указано в сообщении Минздрава, правила проведения процедуры установлены Приказом № 694н от 29.09.2017 «Об утверждении порядка аттестации уполномоченного лица производителя биомедицинского клеточного продукта, требований к уровню образования и квалификации указанного уполномоченного лица и его полномочий по обеспечению качества биомедицинского клеточного продукта, вводимого в обращение».

В приказе Минздрава указано, что переаттестация уполномоченного проводится один раз в пять лет. Сведения об уполномоченных лицах размещаются на сайте министерства.