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Минздрав проведет оценку...

Минздрав проведет оценку регулирующего воздействия правил лицензирования БМКП

01.09.2023
17:40
Артем Косенок
Минздрав проведет в 2024 году оценку регулирующего воздействия правил лицензирования БМКП. Соответствующий план оценки действующих нормативных правовых актов был утвержден в августе.
Фото: DCStudio/ru.freepik.com

Минздрав в 2024 году проведет оценку регулирующего воздействия правил лицензирования биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

В августе Минэкономразвития утвердило план оценки избыточности и иных административных ограничений в действующих нормативных правовых актах на 2024 год. В него вошли 16 сфер общественных отношений, в том числе производство БМКП.

Минэкономразвития России разработало соответствующий документ на основании предложений бизнеса. В том числе рабочих групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Для его реализации федеральным органам потребуется провести оценку и актуализацию действующих нормативных правовых актов и обязательных требований, содержащихся в них. После этого будут приняты решения о продлении действия регулирования, внесении изменений или его отмене, сообщили в министерстве.

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