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Минздрав расширил индикаторы...

Минздрав расширил индикаторы риска для работы с возбудителями опасных инфекций

25.01.2024
19:08
Артем Косенок
Министерство здравоохранения утвердило перечень индикаторов риска для работы с возбудителями опасных инфекций. В списке три пункта. Документ будет действовать до 1 сентября 2028 года.
Фото: master1305/Freepik

Минздрав утвердил перечень индикаторов риска для работы с возбудителями опасных инфекций. Соответствующий приказ ведомства № 702н от 19.12.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ действует до 1 сентября 2028 года.

Согласно приказу, утвержден следующий перечень индикаторов риска:  

Факт увеличения на 10% и более расхода тест-систем, или диагностических препаратов, или питательных сред для выявления патогенных биологических агентов I-IV групп патогенности в расчете на 1000 исследований за календарный месяц по сравнению со средним значением аналогичного показателя за предыдущий календарный год (за исключением лабораторий, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, при их участии в расследовании вспышек инфекционных болезней или инцидентов, ведущих к осложнению эпидемиологической ситуации, и лабораторий, осуществляющих экспериментальную деятельность в соответствующей области).

Поступление в лицензирующий орган информации о выполняемых работах с возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных I-IV групп патогенности (опасности) (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно- модифицированными организмами III—IV степени потенциальной опасности, осуществляемых в замкнутых системах, по адресам, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании иному лицензиату.

Поступление в лицензирующий орган информации о выполняемых работах с возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных I-IV групп патогенности (опасности) (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно- модифицированными организмами III—IV степени потенциальной опасности, осуществляемых в замкнутых системах, разными лицензиатами по одному адресу.

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