Минздрав расширил перечень получателей льготных лекарств при сердечно-сосудистых заболеваниях

Минздрав обновил условия обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавив в документ новые виды заболеваний. Изменения закреплены в приказе № 37н от 06.02.2024, которым утвержден перечень кардиопрепаратов для снабжения таких пациентов.

Право на получение льготных препаратов получили пациенты с ишемической болезнью сердца, у которых зафиксирована фибрилляция предсердий. Значение фракции выброса левого желудочка ⩽40% у них должно быть зарегистрировано в течение последних 12 месяцев с помощью эхокардиографии (ЭКГ).

Сам перечень лекарств не изменился, в него входит 31 препарат.

О расширении списка получателей льготных лекарств просил Всероссийский союз пациентов, включив эту меру в «дорожную карту» по улучшению борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как сообщал «Медвестник», по подсчетам Минздрава, общее расширение программы лекарственного обеспечения проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» потребовало дополнительного финансового обеспечения в объеме 2 млрд руб. ежегодно.

Проект постановления об изменении программы льготной закупки препаратов Минздрав разместил в ноябре 2023 года.