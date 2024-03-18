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Минздрав расширил перечень...

Минздрав расширил перечень получателей льготных лекарств при сердечно-сосудистых заболеваниях

18.03.2024
17:41
Коблова Дина
Таисия Кубрина
Минздрав расширил перечень программы льготной закупки препаратов. Теперь льготное лекобеспечение смогут получать пациенты с ишемической болезнью сердца, у которых зафиксирована фибрилляция предсердий. Сам перечень лекарств не изменился.
Фото: pvproductions/Freepik

Минздрав обновил условия обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавив в документ новые виды заболеваний. Изменения закреплены в приказе № 37н от 06.02.2024, которым утвержден перечень кардиопрепаратов для снабжения таких пациентов.

Право на получение льготных препаратов получили пациенты с ишемической болезнью сердца, у которых зафиксирована фибрилляция предсердий. Значение фракции выброса левого желудочка ⩽40% у них должно быть зарегистрировано в течение последних 12 месяцев с помощью эхокардиографии (ЭКГ).

Сам перечень лекарств не изменился, в него входит 31 препарат.

О расширении списка получателей льготных лекарств просил Всероссийский союз пациентов, включив эту меру в «дорожную карту» по улучшению борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как сообщал «Медвестник», по подсчетам Минздрава, общее расширение программы лекарственного обеспечения проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» потребовало дополнительного финансового обеспечения в объеме 2 млрд руб. ежегодно.

Проект постановления об изменении программы льготной закупки препаратов Минздрав разместил в ноябре 2023 года.

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