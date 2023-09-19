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Минздрав расширит перечень...

Минздрав расширит перечень не подпадающих под алкогольное регулирование лекарств

19.09.2023
14:38
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Минздрав намерен расширить функции комиссии для формирования перечня спиртосодержащих лекарственных средств, на которые не распространяется Федеральный закон № 171. Также проектом приказа уточняются организационные вопросы работы такой комиссии.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минздрав предложил проект поправок в положение о комиссии по формированию перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и обороту которых не распространяется действие Федерального закона № 171 от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Соответствующий проект приказа размещен на сайте regulation.gov.ru.

Комиссия будет проводить оценку каждого предложения о включении в перечень на полноту и достоверность предоставленной информации о препарате, в том числе на соответствие ее сведениям, содержащимся также и в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС. Сейчас перечень формируется только на основе заявок о препаратах, информация о которых содержится в ГРЛС.

Также проектом приказа уточняются организационные вопросы работы комиссии. В частности, в случае выявления недостоверной или неполной информации о спиртосодержащем лекарственном препарате комиссия будет обращаться напрямую в Минздрав. Ранее обращения принимались в департаменте государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава. 

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