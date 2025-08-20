Минздрав рассказал об объемах закупленных льготных онкопрепаратов

Расходы бюджета на льготное лекобеспечение онкопациентов в 2025 году составили 69 млрд руб. С 2021 по 2024 годы сумма выросла более чем в два раза, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

Ранее общественная организация «Движение против рака» направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой обратить внимание на острую проблему с получением пациентами противоопухолевых препаратов. Копия документа оказалась в распоряжении «Ведомостей».

Организация привела в письме данные своего опроса, который проводился с 22 ноября по 3 декабря 2024 года среди 502 пациентов офлайн и онлайн по всей России. Согласно результатам, более трети опрошенных онкопациентов (34,5%) сталкивались с трудностями при получении противоопухолевых препаратов. Почти 31% респондентов были вынуждены приобретать лекарства за свой счет.

​​За 2024 год на горячую линию «Движения против рака» поступило 7785 звонков, 35% из которых касались проблем с доступностью лекарственной терапии.

По информации общественников, наименее обеспечены противоопухолевыми препаратами пациенты в Краснодарском крае, Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Пензенской, Курской, Воронежской областях, Татарстане, Башкортостане и республиках Северо-Кавказского федерального округа.

В Минздраве заявили, что, по сведениям мониторинга Росздравнадзора, в 2021 году отпущено препаратов для лечения онкологических заболеваний на 47,8 млрд руб., из них:

по федеральной льготе — 21,3 млрд руб.,

по региональной льготе — 26,5 млрд руб.

В 2024 году на эти цели пошло 100,5 млрд руб., из них:

по федеральной льготе — 44 млрд руб.,

по региональной льготе — 56,5 млрд руб.

В 2025 году на финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях дневных стационаров выделено, по данным Минздрава, 389,9 млрд руб. Это на 14,8% выше уровня 2024 года.