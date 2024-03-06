Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав разработал форму...

Минздрав разработал форму выписки из государственного реестра лекарств

06.03.2024
14:13
Коблова Дина
Таисия Кубрина
Минздрав разработал форму выписки из государственного реестра лекарств. Заменить регистрационные удостоверения выписками планируется с 1 января 2025 года.
Фото: freepik

Минздрав предложил утвердить форму выписки из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения. Соответствующий проект приказа министерства проходит общественное обсуждение.

В форме всего 15 пунктов, в числе которых — наименования лекарства, лекарственная форма с указанием дозировки, наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарства, дата отмены госрегистрации препарата и др.

Приказ должен вступить в силу с 1 января 2025 года.

Выписки заменят основной документ о регистрации — бумажные бланки регистрационных удостоверений. Форму выписки разработали в связи с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС. Ранее Минздрав подготовил соответствующие поправки в список своих компетенций.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.