Минздрав разработал изменения в надлежащую практику хранения лекарств и надлежащую аптечную практику

Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект приказа «О внесении изменений в надлежащие практики в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения».
Документ разработан по результатам правоприменительной практики приказов Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 646н «Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения», а также от 31 августа 2016 г. №647н «Об утверждении правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» и во исполнение пункта 2.9 распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 января 2018 г. №9-р, плана мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в здравоохранении».
«Дорожной картой» предусмотрено введение требования к аптечным организациям о первом предложении покупателям наиболее дешевого взаимозаменяемого лекарственного препарата, требования об информировании покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых лекарственных препаратов и ценах на них.
Изменения, вводимые в Надлежащую практику хранения, затрагивают требования к полномочиям ответственных лиц, оборудованию для контроля температуры, режима контроля температуры при хранении, а также требования к зонам хранения лекарственных препаратов.
Одновременно изменения, вводимые в Надлежащую аптечную практику, затрагивают деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, требования к лицам, ответственным за внедрение и обеспечение системы качества, требования к фармацевтическому консультированию, размещению информации о товарах аптечного ассортимента, а также требования к фармацевтическому работнику об информировании покупателя о диапазоне стоимости имеющихся в наличии в аптечной организации взаимозаменяемых лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования относительно запрошенному лекарственному препарату.
Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 12 декабря 2018 года.
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