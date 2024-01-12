Минздрав разработал список общедоступной информации в системе МДЛП

Министерство здравоохранения предложило утвердить состав общедоступной информации, которая содержится в системе МДЛП и может быть опубликована в интернете. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Согласно документу, к такой информации будут относиться:

сведения о количестве субъектов обращения лекарственных средств, зарегистрированных в системе мониторинга;

сведения о наименовании таких субъектов, в том числе идентификационный номер налогоплательщика и адрес места осуществления деятельности;

сведения о товарной номенклатуре и иная информация о лекарственных препаратах, указанная на упаковке, в том числе торговые наименования, международные непатентованные наименования, лекарственная форма, количество единиц измерения дозировки лекарственных препаратов, упаковка лекарственных препаратов, наименование производителя, номер производственной серии, дата истечения срока годности;

сведения, подтверждающие достоверность средства идентификации: информация о нанесении средства идентификации на упаковку и иная необходимая информация ‎о лекарственных препаратах (при наличии), обеспечивающая возможность правильного выбора препаратов, которую субъект обращения лекарственных средств обязан представлять потребителям в соответствии ‎с законодательством РФ, либо об отсутствии такой информации.

Также Минздрав предлагает утвердить требования к периодичности размещения и срокам обновления набора данных. Оператор должен будет произвести их первичное размещение на сайте системы мониторинга не позднее одного месяца с даты опубликования настоящего приказа. Наборы данных будут обновляться не реже одного раза в неделю.

Ранее в начале декабря Минздрав утвердил требования к обезличиванию информации ограниченного доступа, которая содержится в системе МДЛП. Также ведомство опубликовало методы обезличивания такой информации: посредством введения идентификаторов и изменения состава или семантики данных.