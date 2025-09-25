БизнесАптекарьГазетаНаш канал в Telegram
Минздрав разрешил проведение II—III фаз исследования отечественной менингококковой вакцины

25.09.2025
15:16
Надежда Синицына
Минздрав одобрил проведение II—III фаз исследования вакцины для профилактики менингококковой инфекции от Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Эффективность и безопасность препарата планируется сравнить с вакциной «Менактра» от компании Sanofi.
Фото: 123rf.com

ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток» (СПбНИИВС) ФМБА России начал проведение II—III фаз исследования отечественной пятивалентной менингококковой вакцины MCV-5. Соответствующие сведения опубликованы на портале государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Цель исследования — доказать не меньшую эффективность (иммуногенность) вакцины MCV-5 для профилактики менингококковой инфекции в сравнении с вакциной «Менактра» от Sanofi в отношении серотипов А, С, W и Y и превосходящую эффективность в отношении серотипа В. Испытания пройдут на базе 16 клинических центров, включая Санкт-Петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Планируется, что в них примут участие 1472 пациента от 18 до 55 лет.

Вакцину «Менактра» производит компания Sanofi. Она используется для профилактики менингококковой инфекции, вызванной серогруппами A, C, Y и W-135. Вакцину применяют у детей от девяти месяцев, подростков и взрослых. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП. Он был зарегистрирован в России в 2014 году.

В настоящее время в ГРЛС зарегистрировано шесть вакцин от менингококковой инфекции, включая две отечественные производства компании «Микроген». Одна из них бивалентная, используется для профилактики инфекции, вызванной серотипами А и С, другая моновалентная, эффективна только против серотипа А.

