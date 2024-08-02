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Минздрав снова продлил...

Минздрав снова продлил срок действия бумажных медицинских книжек

02.08.2024
11:51
Дина Коблова
Минздрав продлил действие бумажных медкнижек еще на год. Переход на электронный формат этих документов теперь отсрочен до 1 сентября 2025 года, ранее срок переносился на 2024 год.
Фото: 123rf.ru

Минздрав внес изменения в приказ № 90н от 18.02.2022 «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа». Изменения утверждены приказом № 332н от 28.06.2024, который опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, до 1 сентября 2025 года допускается выдача и обращение медицинских книжек, оформленных на бумажном носителе, в соответствии с формой, действовавшей до дня вступления в силу нового приказа.

Ранее планировалось, что с 1 сентября 2023 года медицинские книжки начнут выдавать в электронном формате. Такой порядок утвердил Минздрав в феврале 2022 года. Однако потом стало известно, что ведомство хочет отложить переход с бумажного формата на электронный до 1 сентября 2024 года: был утвержден соответствующий приказ № 429н от 15.08.2023.

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