Минздрав снова продлил срок действия бумажных медицинских книжек

Минздрав внес изменения в приказ № 90н от 18.02.2022 «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа». Изменения утверждены приказом № 332н от 28.06.2024, который опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, до 1 сентября 2025 года допускается выдача и обращение медицинских книжек, оформленных на бумажном носителе, в соответствии с формой, действовавшей до дня вступления в силу нового приказа.

Ранее планировалось, что с 1 сентября 2023 года медицинские книжки начнут выдавать в электронном формате. Такой порядок утвердил Минздрав в феврале 2022 года. Однако потом стало известно, что ведомство хочет отложить переход с бумажного формата на электронный до 1 сентября 2024 года: был утвержден соответствующий приказ № 429н от 15.08.2023.