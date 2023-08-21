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Срок действия бумажных...

Срок действия бумажных медицинских книжек продлили на год

21.08.2023
18:10
Артем Косенок
Минздрав продлил на год действие бумажных медкнижек. Переход на электронный формат этих документов отсрочен до 1 сентября 2024 года.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минздрав отсрочил переход на личные медицинские книжки в электронном формате до 1 сентября 2024 года. Соответствующий приказ № 429н от 15.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в приказ ведомства № 90н от 18.02.2022. Документ вступает в силу с 31 августа нынешнего года.  

Согласно документу, до 1 сентября 2024 года допускается выдача и обращение личных медицинских книжек, оформленных на бумажном носителе, в соответствии с формой, действовавшей до дня вступления в силу нового приказа.

Планировалось, что с 1 сентября медицинские книжки начнут выдавать в электронном формате. Такой порядок утвердил Минздрав в феврале 2022 года. В начале августа нынешнего года стало известно, что ведомство хочет отложить переход с бумажного формата на электронный. Соответствующий проект приказа был размещен на сайте regulation.gov.ru.

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