Срок действия бумажных медицинских книжек продлили на год

Минздрав отсрочил переход на личные медицинские книжки в электронном формате до 1 сентября 2024 года. Соответствующий приказ № 429н от 15.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в приказ ведомства № 90н от 18.02.2022. Документ вступает в силу с 31 августа нынешнего года.

Согласно документу, до 1 сентября 2024 года допускается выдача и обращение личных медицинских книжек, оформленных на бумажном носителе, в соответствии с формой, действовавшей до дня вступления в силу нового приказа.

Планировалось, что с 1 сентября медицинские книжки начнут выдавать в электронном формате. Такой порядок утвердил Минздрав в феврале 2022 года. В начале августа нынешнего года стало известно, что ведомство хочет отложить переход с бумажного формата на электронный. Соответствующий проект приказа был размещен на сайте regulation.gov.ru.