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Минздрав сообщил о...

Минздрав сообщил о создании Центра информационной безопасности и импортозамещения

20.11.2023
17:15
Артем Косенок
В Минздраве сообщили о создании Центра информационной безопасности и импортозамещения. В его задачи будут входить методическая поддержка и координация проектов в области кибербезопасности и импортозамещения.
Фото: pressfoto/Freepik

В России создан Центр информационной безопасности и импортозамещения. Об этом сообщил на отраслевом совещании с разработчиками замминистра здравоохранения Павел Пугачев. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Для обеспечения технологической независимости Минздрав России создал отраслевой Центр информационной безопасности и импортозамещения на базе подведомственного учреждения ЦНИИОИЗ Минздрава России. Его задача – методическая поддержка и координация проектов в области кибербезопасности и импортозамещения. В 2024 году планируется активная работа в этом направлении», — отметил Пугачев.

Он подчеркнул, что информационные системы в сфере здравоохранения являются объектом критической информационной инфраструктуры (КИИ), в которых необходимо обеспечить полное импортозамещение применяемых мобильных устройств, операционных систем и прикладного программного обеспечения с 1 января 2025 года. Также замминистра добавил, что совещания в таком формате планируется проводить регулярно.

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