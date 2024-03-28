Минздрав сообщил об обеспеченности лекарствами пациентов с ВИЧ

Министерство здравоохранения сообщило, что запаса антиретровирусных (АРВ) препаратов для пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в ФМБА хватит на 2,2 месяца, пишет ТАСС. Минздрав назвал одним из своих приоритетов вопросы бесперебойного лекобеспечения людей с положительным ВИЧ-статусом.

Ранее «Пациентский контроль» заявил о проблемах с обеспечением терапией ВИЧ-положительных пациентов. На отказы в выдаче лекарств, назначенных врачом, с 1 декабря 2023 года жаловались люди, проходящие лечение в медучреждениях ФМБА Ульяновской, Смоленской, Калужской и Свердловской областей. Из-за отсутствия необходимых препаратов пациенты вынуждены получать антиретровирусные лекарства, которые ранее были отменены из-за серьезных побочных эффектов.

В пресс-службе Минздрава также уточнили, что министерство не получало обращений от общественного движения «Пациентский контроль», а сведения о резервировании АРВ-препаратов в систему «Парус» не поступали.

«При формировании заявок в системе «Парус» учреждениями ФМБА, Федеральным центром будут приняты меры по перераспределению лекарственных препаратов из других учреждений, что позволит решить сложившуюся ситуацию», — заявили в Минздраве.

В 2024 году в России заключено 52 государственных контракта по 20 МНН на поставку антиретровирусных лекарственных препаратов. Среди них — 5 государственных контрактов по ранее несостоявшимся аукционам и вновь размещенным. Проводятся закупочные мероприятия по 7 МНН.