Минздрав упростит фармработникам подачу заявлений на аккредитацию и аттестацию

18.08.2025
17:52
Дина Коблова
ЕГИСЗ свяжут с Госуслугами, ЕРН и ГИС МТ, такие изменения предложил Минздрав. Это упростит процесс подачи медицинским и фармацевтическим работником заявления на аккредитацию и аттестацию. Проект также подразумевает создание новой подсистемы для контроля лекарственных препаратов.
Фото: 123rf.com

Минздрав намерен внести изменения в Постановление Правительства РФ № 140 от 09.02.2022 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 30 августа.

В перечень органов, взаимодействующих с ЕГИСЗ в сфере здравоохранения, предлагается добавить Минпромторг. К информационным системам, с которыми взаимодействует ЕГИСЗ, добавят:

  • Единый федеральный регистр данных о населении (ЕРН);
  • Госуслуги;
  • Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Уточняется порядок получения данных из ЕРН, в том числе — информации о документах об образовании и квалификации медицинских и фармацевтических работников, присуждении им или лишении ученых степеней.

В пояснительной записке к проекту указано, что изменения сделают проще процесс подачи медицинским и фармацевтическим работником заявления на аккредитацию и аттестацию. Так, больше не нужно будет прилагать к заявлению на Госуслугах копию свидетельства о перемене имени, так как единая система будет самостоятельно осуществлять запрос в ЕРН. Кроме того, сотрудники смогут получить выписку об аккредитации с указанием актуальных сведений о фамилии, имени, отчестве.

Еще во второе приложение к документу добавляется раздел о подсистеме ведения реестров лекарственных средств. Он будет включать подробные данные о фармсубстанциях (наименование, производитель, сроки годности, нормативная документация). Раздел интегрируют с системой маркировки.

