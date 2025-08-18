БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Минздрав установит требования к качеству и эффективности БАД

18.08.2025
18:27
Дина Коблова
К назначаемым врачами БАД установят определенные требования по качеству и эффективности. Они лягут в основу формирования специального перечня биодобавок.
Фото: 123rf.com

Минздрав намерен утвердить критерии качества биодобавок к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 30 августа.

Критерии лягут в основу формирования перечня биодобавок, которые смогут назначать лечащие врачи.

Так, согласно критериям качества биодобавок, все компоненты БАД должны соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным актами и договорами, действующими на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это должно подтверждаться испытаниями в аккредитованных российских лабораториях.

На производстве должна быть внедрена система управления качеством по ГОСТу, подтвержденная сертификатом. Техническая документация должна содержать систему оценки потенциальных опасностей и меры по их устранению для защиты здоровья потребителей.

Разработаны также критерии эффективности БАД в зависимости от степени влияния на здоровье (применяется не менее двух из них):

  • наличие обзоров литературы о составе, дозировках и взаимодействии БАД с лекарствами;
  • компоненты БАД должны присутствовать в утвержденных клинических или профилактических рекомендациях Минздрава или международных медицинских ассоциаций;
  • доказательства положительного влияния на здоровье или взаимодействия с пищей, лекарствами, медизделиями, полученные в ходе исследований компании-изготовителя.

В случае утверждения документа новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

