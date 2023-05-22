Минздрав уточнил требования для получения лицензии на оборот наркотических средств

Для получения лицензии на оборот наркотических средств в составе руководителей фармкомпании должен быть специалист, у которого есть соответствующее дополнительное образование в этой сфере. Проект постановления, уточняющий требования к получению лицензии, Минздрав разместил на портале проектов правовых нормативных актов. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Проектом постановления предусмотрено в подпункте «ж» пункта 5 и подпункте «э» пункта 6 Положения слова «соответствующую профессиональную подготовку» заменить словами «соответствующее дополнительное профессиональное образование в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) культивирования наркосодержащих растений».

Документ подготовлен для приведения в соответствие со статьей 2 Федерального закона № 149 от 28.04.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ‎в части осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств ‎и психотропных веществ». Проект вносит изменения в Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, утвержденное постановлением правительства № 1007 от 02.06.2022.