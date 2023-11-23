Минздрав уточнит механизм ценообразования на ряд препаратов из Перечня ЖНВЛП

Минздрав намерен внести изменения в процедуру ценообразования на ряд лекарственных средств. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. В случае принятия документа, он вступит в силу со дня своего официального опубликования и будет действовать до 1 сентября 2024 года.

Проект постановления предусматривает уточнение механизма ценообразования на иммунобиологические лекарственные препараты (за исключением вакцин) и препараты из крови, плазмы крови с учетом требований, предусмотренных для референтных препаратов (без применения соответствующих понижающих коэффицентов к зарегистрированным ценам референтных лекарственных препаратов).

Согласно документу госрегистрация предельных отпускных цен производителей на такие лекарственные средства осуществляется в соответствии с требованиями к регистрации предельных отпускных цен на референтный препарат. Держатель или владелец регудостоверения представляет в Минздрав для регистрации предельную отпускную цену на препарат, не превышающую максимальную зарегистрированную предельную отпускную цену производителя на лексредство, совпадающее по МНН (при его отсутствии по химическому или группировочному наименованию) и лекарственной форме.

Документ направлен на устранение дефицита таких препаратов и формирование конкурентной цены. Это положительно повлияет на экономическую деятельность и улучшит положение субъектов предпринимательской деятельности, говорится в пояснительной записке к документу.