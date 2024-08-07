Минздрав утвердил форму выписки из реестра разрешений на производство и применение БМКП

Минздрав утвердил форму выписки из реестра разрешений на производство и применение биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Соответствующий приказ № 245н от 20.05.2024 опубликован на портале правовой информации. Речь идет о БМКП, предназначенных для исполнения индивидуального медицинского назначения продукта, специально произведенного для отдельного пациента непосредственно в медицинской организации.

В выписке должны быть указаны 16 пунктов:

наименование БМКП;

торговое название БМКП (если присвоено);

тип БМКП (аутологичный, аллогенный, комбинированный);

дата предоставления разрешения на производство и применение БМКП;

регистрационный номер разрешения;

название медорганизации, которой предоставлено разрешение;

место нахождения медорганизации, которой предоставлено разрешение;

идентификационный номер налогоплательщика медорганизации, которой предоставлено разрешение;

место производства БМКП;

показания к применению БМКП;

противопоказания к применению БМКП;

название работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, согласно лицензии, предоставленной медорганизации;

дата подтверждения разрешения;

дата внесения изменений в реестровую запись;

сведения об изменении наименования, адреса и (или) места нахождения медорганизации, которой предоставлено разрешение;

дата отмены разрешения.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Ранее Минздрав предложил продлить до 2030 года лицензирование производства биомедицинских клеточных продуктов. Также предлагается предоставить возможность подавать заявление о разрешении на производство и применение БМКП через портал госуслуг. Проект постановления об этом сейчас проходит стадию общественного обсуждения.