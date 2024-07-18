Минздрав утвердил форму заявления о признании препарата орфанным
Минздрав утвердил форму заявления о признании лекарственного препарата орфанным, соответствующий приказ № 273н от 29.05.2024 подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Форма заявления содержит следующие семь пунктов:
- наименование заявителя,
- адрес,
- наименование лекарственного средства,
- сведения о его регистрации,
- перечень действующих и вспомогательных веществ, которые входят в состав препарата,
- лекарственная форма,
- фармакотерапевтическая группа и вид препарата.
В пояснительной записке к проекту приказа отмечалось, что процедура определения возможности рассматривать препарат в качестве орфанного может проводиться как в отношении зарегистрированного в России и ЕАЭС лекарства, так и не зарегистрированного. Экспертиза документов, которые представлены для определения возможности рассматривать препарат в качестве орфанного, а также составление комиссией экспертов заключения и направление его в личный кабинет уполномоченного федерального органа осуществляются в том числе при предоставлении заявления о признании лекарственного препарата орфанным.
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