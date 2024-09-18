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Минздрав утвердил новый...

Минздрав утвердил новый индикатор риска при работе с возбудителями опасных инфекций

18.09.2024
12:48
Дина Коблова
Минздрав утвердил четвертый индикатор риска для проверки лицензий по работе с возбудителями опасных инфекций. Документ будет действовать до 1 сентября 2028 года.
Фото: 123rf.com

Минздрав разработал новый индикатор риска нарушения обязательных требований при использовании возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III—IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах (утверждены приказом № 702 от 19.12.2023). Соответствующий приказ № 419н от 15.08.2024 опубликован на портале правовой информации.

Четвертым идикатором риска стало поступление в лицензирующий орган в течение года заявления:

  • о предоставлении лицензии на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III—IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах;
  • или о внесении изменений в реестр лицензий от соискателя лицензии, которому принадлежат на праве собственности или ином законном основании технические средства и оборудование (имеющие идентифицирующие признаки), необходимые для осуществления деятельности, при условии отсутствия в лицензирующем органе направленного от лицензиата заявления о прекращении деятельности.

Утвержденный приказ действует до 1 сентября 2028 года.

Ранее в перечне было три пункта, которые Минздрав утвердил в январе 2024 года, они также действуют до 1 сентября 2028 года.

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