Минздрав утвердил постановление по оптимизации процедуры экспертизы лекарств

Минздрав изменил правила проведения экспертизы лекарственных средств для их регистрации. Поправки разработаны в рамках гармонизации регулирования обращения лекарственных средств с правом ЕАЭС.

Минздрав внес изменения в Правила проведения экспертизы лекарств и особенности экспертизы отдельных видов препаратов. Приказ № 157н от 31.03.2025 об этом был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, экспертам запретили истребовать у заявителя материалы для экспертизы лекарств без запроса через Единую государственную информационную систему (ЕГИСЗ). Заключения комиссии экспертов формируются в электронном виде и подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями, нумеруются и заверяются ответственным секретарем. Внесение изменений в заключение не допускается.

Ускоренная процедура экспертизы будет проводиться в срок, который установит Минздрав.

Срок экспертизы для определения орфанного статуса — не более 30 рабочих дней. При недостаточности материалов экспертное учреждение направляет запрос через ЕГИСЗ, и срок экспертизы приостанавливается до получения ответа.

Срок экспертизы качества и отношения ожидаемой пользы к возможному риску — не более 110 рабочих дней. В прошлой редакции документа этот срок был сокращен с 40 до 30 рабочих дней. Заявитель обязан предоставить образцы препарата в течение 90 дней после уведомления. Решение о проведении экспертизы принимается на основе классификации изменений, утвержденной Минздравом.

Экспертиза качества фармацевтических субстанций должна занимать не более 30 рабочих дней. Срок экспертизы документов для разрешения на клинические исследования — не более 25 рабочих дней. В приказе также указаны необходимые для проведения экспертиз документы.

Некоторые положения документа вступят в силу с 1 января 2026 года.

Из пояснительной записки к проекту постановления следует, что он разработан в связи с введением законом № 1-ФЗ с 01.01.2026 года реестровой модели предоставления госуслуг при обращении лекарств. Порядок проведения экспертизы признания препарата орфанным для его регистрации уточняется в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).