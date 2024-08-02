Минздрав утвердил суммы оплаты госзаданий для своих научных учреждений и медвузов

Минздрав утвердил размер нормзатрат на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов для реализации госзадания в научных учреждениях. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства в конце июля. В нем указано, какой суммой и за какой год будет оплачиваться единица их услуг — научная тема. Детали и названия проектов не названы. Самые дорогостоящие проекты будут связаны с онкологическими заболеваниями, вирусологией и фармпроизводством. В 2025 году одним из самых дорогих станет исследование, которое должен провести НМИЦ гематологии — на него выделят 235 млн рублей.

Российский научный центр рентгенорадиологии получит 70 млн рублей в 2025 году, это самое дорогое его исследование. На одно из исследований НМИЦ радиологии направят в общей сложности 156 млн рублей в 2025–2026 годах. На исследование Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. A.M. Гранова получит 48,1 млн рублей в 2025 году и на проект в 2025–2026 годах — 54,9 млн рублей. НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина выделят на одно из госзаданий в 2025 году 47,7 млн рублей, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева — 47,2 млн рублей. В 2025 году НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи проведет в 2025 году исследование стоимостью 205,7 млн рублей, а НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний реализует в ближайший год один проект стоимостью 106 млн рублей, второй — общей суммой 82,8 млн рублей — в ближайшие два года, а также третий — на сумму 89,8 млн рублей — за все три года. Для выполнения госзадания НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева направят в 2025–2027 годах по 109,9 млн рублей ежегодно. НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина будет выделено на одно из исследований в 2025–2026 годах в общей сложности 91,3 млн рублей.

Исследование Научного центра экспертизы средств медицинского применения, рассчитанное на 2025–2026 годы, обойдется Минздраву в 274 млн рублей, на еще одно исследование этого центра за тот же период всего выделят 260 млн рублей. Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет получит в 2025–2026 годах 35,5 млн рублей.

Медвузам также предоставят средства на выполнение госзаданий. Так, у Первого МГМУ им. И.М. Сеченова должны реализоваться за следующие два года три проекта на суммы: 62,2 млн, 50,5 млн и 44,3 млн рублей. Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова получит транш на сумму 245,1 млн рублей за проект в 2025–2026 годах, СамГМУ проведет в ближайшие три года исследование общей стоимостью 109,2 млн рублей и еще одно — стоимостью 75 млн рублей. В 2025 году Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова и КрасГМУ им. В.Ф.Войно-Ясенецкого получат по 40 млн рублей на одно из своих исследований каждый. Приволжский исследовательский медуниверситет — 100 млн рублей на один из проектов, который реализует в 2025–2026 годы.

В пресс-службе Университета им. Сеченова отказались от комментариев «ФВ». В Минздраве не ответили на запрос.

Минздрав обнародовал в апреле список клинисследований, входящих в стратегию иммунопрофилактики в рамках госзадания на 2024 и плановый период с 2025 по 2026 год. Подведомственные Минздраву медучреждения проведут или уже начали проводить 21 клиническое исследование по разработке средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, а также исследования вакцин, тест-систем, панелей стандартных образцов и др. Так, ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» проведет исследование вакцины против гриппа мукозального применения с широким спектром защитной эффективности в отношении сезонных и потенциально пандемических вирусов гриппа (2023—2025). НИЦЭМ им. Гамалеи проведет ряд исследований вакцин для профилактики клещевого энцефалита, ротавируса, COVID-19, зоонозных вирусов и исследование лихорадки, вызываемой риккетсиями. Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет будет изучать технологии адресной доставки мРНК-вакцин, а НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний изучит технологии экспресс-диагностики туберкулеза и определения их антибиотикорезистентности.