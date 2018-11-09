Минздрав: в документах ЕАЭС есть некая неурегулированность понятий

По его словам, работа по совершенствованию нормативной базы ЕАЭС продолжается.

«Несмотря на отлагательный период начала действия общих правил регистрации и завершения этапа национальных правил с 1 января 2022 г., у РФ есть видение того, что существует некая нормативная неурегулированность с точки зрения такого понятия, как обращение медицинских изделий. Понятие «обращение» у нас включает в том числеи применение. Появляется некая правовая коллизия: то, что уже приобретено и применяется в системе здравоохранения, становится нелегитимным. Мы работаем над этим вопросом, вынесем на комиссию ЕЭК наши предложения по изменению положений 46-го решения Коллегии ЕЭК. Такие же или аналогичные предложения поступают из республик Казахстан, Белоруссии. Все действительно беспокоятся о функционировании уже существующих рынков с уже применяемыми медизделиями», – заявил Константин Бинько.

По его словам, по этому вопросу будет принято компромиссное решение. В настоящий момент рассматриваются разные варианты, среди которых внесение точечной правки в документы, перенос общего срока вступления правил обращения медизделий в рамках ЕАЭС.