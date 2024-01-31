Минздрав внес изменения в нацкалендарь профилактических прививок

Минздрав внес изменения в нацкалендарь вакцинации по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ № 677н от 12.12.2023 опубликован на портале правовой информации. Изменения вносятся в приказ № 1122н от 06.12.2021. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Согласно приказу, вакцинация от коронавирусной инфекции теперь предусмотрена лишь для уязвимых категорий граждан.

лица старше 18 лет ранее не болевшие и/или не привитые против COVID-19;

лица в возрасте старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе с ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

Также внесены изменения в порядок проведения профилактических прививок. Теперь повторная вакцинация проводится не ранее, чем через один год после предыдущей.