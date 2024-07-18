Минздрав внес изменения в порядок включения препаратов в перечень ПКУ

Минздрав внес изменения в приказ № 30н от 20.01.2014, которым утвержден порядок включения препаратов в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Изменения утверждены приказом № 294н от 10.06.2024.

Согласно документу, включению в перечень ПКУ подлежат лекарства:

содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры;

включенные в список сильнодействующих веществ;

отнесенные к комбинированным лекарствам, перечисленным в порядке назначения препаратов;

являющиеся комбинированными препаратами.

В число критериев для предложения о включении препаратов в перечень ПКУ вошли:

название лекарства с указанием лекарственной формы;

фармакологическое действие препарата, его способность вызывать привыкание, психическую и физическую зависимость;

зафиксированные случаи немедицинского применения препарата (за исключением лекарств, впервые зарегистрированных в России);

зафиксированные случаи нарушения организациями оптовой торговли лекарствами;

зафиксированные случаи нарушения аптеками и индивидуальными предпринимателями, расположенными в селах, правил отпуска лекарств.

В случае если заявитель направляет предложение о включении препарата в перечень ПКУ без полного объема информации, Минздрав должен в течение трех дней запросить недостающие данные у Росздравнадзора. Росздравнадзор, в свою очередь, должен предоставить необходимые данные в течение недели.

В пояснительной записке к законопроекту было указано, что документ подготовлен во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое он дал в ноябре 2023 года. Согласно поручению, Минздрав вместе с МВД и Минпромторгом должны обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты для своевременного включения лекарственных препаратов в перечень ПКУ.