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Минздрав внес изменения...

Минздрав внес изменения в порядок включения препаратов в перечень ПКУ

18.07.2024
18:44
Дина Коблова
Минздрав изменил приказ, утверждающей порядок включения препаратов в перечень лекарств, подлежащих ПКУ. Такое поручение ранее дал президент.
Фото: 123rf.com

Минздрав внес изменения в приказ № 30н от 20.01.2014, которым утвержден порядок включения препаратов в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Изменения утверждены приказом № 294н от 10.06.2024.

Согласно документу, включению в перечень ПКУ подлежат лекарства:

  • содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры;
  • включенные в список сильнодействующих веществ;
  • отнесенные к комбинированным лекарствам, перечисленным в порядке назначения препаратов;
  • являющиеся комбинированными препаратами.

В число критериев для предложения о включении препаратов в перечень ПКУ вошли:

  • название лекарства с указанием лекарственной формы;
  • фармакологическое действие препарата, его способность вызывать привыкание, психическую и физическую зависимость;
  • зафиксированные случаи немедицинского применения препарата (за исключением лекарств, впервые зарегистрированных в России);
  • зафиксированные случаи нарушения организациями оптовой торговли лекарствами;
  • зафиксированные случаи нарушения аптеками и индивидуальными предпринимателями, расположенными в селах, правил отпуска лекарств.

В случае если заявитель направляет предложение о включении препарата в перечень ПКУ без полного объема информации, Минздрав  должен в течение трех дней запросить недостающие данные у Росздравнадзора. Росздравнадзор, в свою очередь, должен предоставить необходимые данные в течение недели.

В пояснительной записке к законопроекту было указано, что документ подготовлен во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое он дал в ноябре 2023 года. Согласно поручению, Минздрав вместе с МВД и Минпромторгом должны обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты для своевременного включения лекарственных препаратов в перечень ПКУ.

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