Минздрав внесет изменения в положение о госконтроле за оборотом БМКП

Минздрав разработал изменения в положение о госконтроле за оборотом биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1062 от 30.06.2021. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 3 октября.

Документом предлагается ввести вместо трех категорий (значительный, средний, низкий) пять категорий риска:

высокий;

значительный;

средний;

умеренный;

низкий.

Также планируется изменить периодичность плановых проверок. Проверки (инспекционный визит, выездная и документарная проверки) оставят только для высокой категории риска и будут проводить раз в два года. Для значительного, среднего, умеренного и низкого риска плановые проверки проводить не будут.

Еще устанавливается периодичность профилактических визитов по инициативе контролирующего органа:

высокий риск — раз в год;

значительный, средний, умеренный риск — периодичность устанавливается правительством;

низкий риск — не проводятся.

Меняются и сроки рассмотрения жалоб. Так, жалобы на общие решения рассматриваются в течение 15 рабочих дней, а жалобы на категорию риска рассматриваются в течение пяти рабочих дней (сейчас рассмотрение жалоб занимает 20 рабочих дней).