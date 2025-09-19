PROекции будущегоБизнесАптекарь
Минздрав внесет изменения...

Минздрав внесет изменения в положение о госконтроле за оборотом БМКП

19.09.2025
10:34
Дина Коблова
Плановые проверки для компаний, работающих с биомедицинскими клеточными продуктами, могут сократить. Они останутся обязательными только для организаций с высокой степенью риска и будут проводиться раз в два года. Для всех остальных категорий риска плановый надзор заменят профилактическими визитами. 
Фото: 123rf.com

Минздрав разработал изменения в положение о госконтроле за оборотом биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1062 от 30.06.2021. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 3 октября.

Документом предлагается ввести вместо трех категорий (значительный, средний, низкий) пять категорий риска:

  • высокий;
  • значительный;
  • средний;
  • умеренный;
  • низкий.

Также планируется изменить периодичность плановых проверок. Проверки (инспекционный визит, выездная и документарная проверки) оставят только для высокой категории риска и будут проводить раз в два года. Для значительного, среднего, умеренного и низкого риска плановые проверки проводить не будут.

Еще устанавливается периодичность профилактических визитов по инициативе контролирующего органа:

  • высокий риск — раз в год;
  • значительный, средний, умеренный риск — периодичность устанавливается правительством;
  • низкий риск — не проводятся.

Меняются и сроки рассмотрения жалоб. Так, жалобы на общие решения рассматриваются в течение 15 рабочих дней, а жалобы на категорию риска рассматриваются в течение пяти рабочих дней (сейчас рассмотрение жалоб занимает 20 рабочих дней).

