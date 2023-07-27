Минздрав вновь отложил рассмотрение заявок на пополнение Перечня ЖНВЛП

Минздрав пока не планирует в третьем квартале рассматривать предложение по включению/исключению препаратов в лекарственные перечни. Запланированное заседание перенесено по техническим причинам, новая дата будет опубликована на официальном сайте, говорится в объявлении Минздрава.

Отложенные заседания

Согласно материалам, опубликованным на сайте ведомства, в третьем квартале планировалось рассмотреть предложения по включению в Перечень ЖНВЛП 21 препарата. Среди них препараты для больных диабетом 2-го типа, для лечения сердечной недостаточности, рассеянного склероза, системной красной волчанки, противоопухолевые лекарства и др. Восемь МНН предложено к включению в перечень высокозатратных нозологий.

Во втором квартале заседание комиссии также не состоялось. Для него была назначена дата — 26 апреля 2023 года, но за день до намеченной даты Минздрав опубликовал объявление о переносе. Тогда также обещали опубликовать новую дату перенесенного заседания, но так и не сделали этого.

На заседании в апреле планировалось рассмотреть пять заявок на включение в Перечень ЖНВЛП, а также одну на исключение из минимального ассортимента аптек амоксициллина в форме порошка для приготовления суспензии.

Единственное пока заседание в 2023 году прошло 10 февраля. На нем была рассмотрена заявка на включение в Перечень ЖНВЛП антикоагулянта надропарин кальция, ее не одобрили. При этом в перечень включили новые лекарственные формы нескольких МНН, которые уже есть в списке. Так, новая лекарственная форма — гранулы, покрытые оболочкой, появилась у препарата от гепатита С глекапревир + пибрентасвир. Причем у новой формы другая дозировка — детская. Если у таблеток дозировка 100 мг + 40 мг, то у гранул — 50 мг + 20 мг.

В июне на Петербургском экономическом форуме заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев завил, что все заявки будут рассмотрены, но не уточнил сроки рассмотрения.

Согласно постановлению правительства № 871 от 28.08.2014, «заседания комиссии проводятся до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором представлено предложение». На одном заседании комиссии рассматривается не более 15 лекарственных препаратов.

Отложенные лекарства

В то же время Минздрав до сих пор не прокомментировал, как правительство поступит с одобренными в 2021—2022 годах препаратами, которые так и не включены в списки ЖНВЛП и ВЗН до сих пор.

В Перечень ЖНВЛП включены только пять препаратов, хотя в конце 2021-го и в течение 2022 года Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила 19 новых МНН. Перечень для программы ВЗН планировалось пополнить тремя лекарствами, но ни одно из них включено не было.

В Перечень ЖНВЛП в 2023 году вошли пять препаратов: рамиприл (применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях), антибиотик III поколения цефотаксим+[сульбактам], комбинированный препарат от ВИЧ тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, противоопухолевый пэгаспаргаза и препарат кальция полистиролсульфонат (применяется при гиперкалиемии).

Похожая ситуация была несколько лет назад. В 2017 году, несмотря на то что Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рекомендовала включить в список ЖНВЛП 20 новых МНН, перечень не был обновлен. Тогда Минздрав разъяснил, как поступить производителям, чьи заявки были одобрены. На следующий год — 2018 — Перечень ЖНВЛП расширился сразу на 60 препаратов.