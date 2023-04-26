Минздрав запланировал провести не менее 14 клинических исследований препаратов

В 2023 году планируется провести не менее 14 клинических исследований лекарственных препаратов и шесть проектов по разработке медицинских изделий для использования в сердечно-сосудистой хирургии. При этом для семи лекарственных препаратов в этом году должна быть завершена I фаза клинических исследований, для такого же количества – II фаза. Такие данные содержатся в докладе об итогах работы Минздрава в 2022 году и задачах на 2023 год. Документ есть в распоряжении «ФВ».

В докладе также отмечено, что в 2022 году были поддержаны 15 проектов по клиническим исследованиям лекарственных средств, проводимых подведомственными Минздраву учреждениями. Это позволит преодолеть основную зону риска, или «долину смерти», в производстве препаратов, когда риски для инвестора или производителя достаточно велики.

В рамках федерального проекта созданы четыре научно-образовательных комплекса полного цикла. Это позволит создать условия для быстрого перехода к клиническим исследованиям и в последующем к началу внедрения разработанных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Кроме того, заложенная образовательная составляющая этих комплексов позволит дополнить базовые знания вопросами управления результатами интеллектуальной деятельности, организацией производства, а также всего жизненного цикла медицинской и фармацевтической продукции с учетом действующего регулирования.