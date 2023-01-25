Минздрав зарегистрировал препарат для лечения двух основных причин потери зрения

В России зарегистрирован препарат фарицимаб швейцарской компании Roche. Информация об этом размещена на сайте ГРЛС. Торговое наименование препарата – «Вабисмо». Он был зарегистрирован 13 января. Лекарственное средство выпускается во флаконах в виде раствора для внутриглазного введения.

В пресс-службе компании сообщили, что это первое биспецифическое антитело для лечения двух основных причин потери зрения. Препарат направленно воздействует и подавляет два механизма развития неоваскулярной возрастной макулярной дистрофии (нВМД) и диабетического макулярного отека (ДМО). Эти заболевания – основные причины потери зрения во всем мире, которым подвержены более 40 млн человек.

Препарат нацелен на два пути патогенеза заболеваний сетчатки, приводящие к потере зрения: препарат нейтрализует ангиопоэтин-2 (Ang-2) и сосудистый эндотелиальный фактор роста А (VEGF-A) для восстановления стабильности сосудов. Блокируя оба пути, фарицимаб стабилизирует кровеносные сосуды и тем самым уменьшает воспаление, проницаемость сосудов и аномальный рост сосудов (неоваскуляризацию) в большей степени, чем препараты, ингибирующие только VEGF-A. Такая устойчивая стабилизация кровеносных сосудов может улучшить контроль заболевания, остроту зрения и анатомические результаты на более длительный срок, отметили в компании.

Долгосрочная эффективность и безопасность была подтверждена двухлетними данными четырех крупных глобальных исследований с участием более 3 тыс. человек. В России клинические исследования фарицимаба проводились в 8 центрах, в них приняли участие более 70 пациентов с диагнозом нВМД и ДМО.

Ожидается, что препарат будет доступен российским пациентам во второй половине 2023 года.