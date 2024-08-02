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Минздрав зарегистрировал российский...

Минздрав зарегистрировал российский аналог быстрого инсулина глулизина

02.08.2024
18:50
Надежда Синицына
Минздрав зарегистрировал первый отечественный аналог инсулина глулизина от компании «Герофарм» под торговым наименованием «Ринглузин». Препарат зарегистрирован в форме раствора для подкожного введения в дозировке 100 Ед/мл.
Фото: 123rf.com

В Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) 12 июля появилась запись о регистрации препарата «Ринглузин» от компании «Герофарм». Действующее вещество — инсулин глулизин. Согласно записи в ГРЛС, все этапы производства будут осуществляться в Оболенске Московской области. Оригинальный препарат выпускает компания Sanofi-Aventis Deutschland под торговым наименованием «Апидра СолоСтар».

Инсулин глулизин — это аналог человеческого инсулина короткого действия, который применяется для снижения уровня глюкозы в крови при сахарном диабете. Препарат начинает действовать уже через 10—20 минут после введения, имеет короткий период действия (около четырех часов) и может использоваться в инсулиновой помпе. Препарат показан к применению у взрослых и детей старше шести лет с сахарным диабетом, требующим лечения инсулином.

«Ринглузин» зарегистрирован в форме раствора для подкожного введения в дозировке 100 Ед/мл и включен в Перечень ЖНВЛП.

Оригинальный препарат был одобрен FDA и EMA в 2004 году. В России инсулин глулизин под торговым наименованием «Апидра» был зарегистрирован в 2006 году, «Апидра СолоСтар» — в 2009 году. В 2022 году компания Sanofi отозвала регистрационные удостоверения на «Апидру». Позже в компании объяснили, что из реестра были исключены РУ только на картриджи и флаконы инсулина глулизина, поскольку эти формы выпуска препаратов не поставляются в Россию с 2010 года.

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