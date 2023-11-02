Минздрав зарегистрировал ультракороткий инсулин с никотинамидом

Минздрав выдал компании «Герофарм» регистрационное удостоверение на ультракороткий инсулин «РинФаст Ник» (МНН инсулин аспарт). Форма выпуска — раствор для подкожного и внутривенного введения. Запись о регистрации размещена в ГРЛС. Это первый биоаналог препарата «Фиасп» от NovoNordisk, сообщили «ФВ» в пресс-службе российского производителя. Помимо действующего вещества инсулин аспарт, оба препарата содержат вспомогательное вещество никотинамид, который отвечает за увеличение скорости всасывания действующего вещества.

«Фиасп» — сверхбыстродействующий инсулин с добавлением никотинамида, который появился в России в конце 2019 года. Он позволяет эффективно и безопасно держать гипергликемию после приема пищи под контролем, физиологично имитируя ответ инсулина человека. Однако сегодня на российском рынке наблюдается дефицит данного лекарственного средства, из-за чего его практически не выписывают взрослым пациентам с сахарным диабетом, а также предоставляют детям в ограниченном количестве, отметили в компании «Герофарм».

Также в ГРЛС в 2022 году был зарегистрирован ультракороткий инсулин завода «Медсинтез» под маркой «Росинсулин Аспарт Р». Он является биоаналогом «НовоРапида» от NovoNordisk, но они, хотя и имеют одинаковый МНН, не содержат никотинамид.

«РинФаст Ник» будет выпускаться на территории России по принципу полного цикла — от субстанции до готовой лекарственной формы. Производить его будут на заводах компании в Санкт-Петербурге и Московской области. «Герофарм» выпускает инсулины ультракороткого, короткого, средней продолжительности и длительного действия — в общей сложности это восемь наименований лекарств.