Мишустин дал поручение проработать механизм ускоренной регистрации препаратов

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по вопросам локализации производства препаратов и совершенствованию порядка применения механизмов патентного права к лекарственным средствам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Поручения даны по итогам стратегической сессии «О крупных проектах технологического суверенитета».

В 2024 году в России будут утверждены паспорта крупных проектов технологического суверенитета, предполагающих развитие производства, основанного на собственных линиях разработки. Отдельный блок поручений посвящен реализации мегапроектов, направленных на локализацию производства наиболее востребованных и стратегически значимых лекарств и медизделий. Так, вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено организовать работу по законодательной инициативе, которая отрегулирует вопросы разработки и регистрации медицинских технологий в России, а затем обеспечить внесение в правительство соответствующего законопроекта.

Минздраву предстоит обеспечить в приоритетном порядке включение в госзадания научных исследований, связанных с разработкой оригинальных лекарств и наиболее востребованных медицинских изделий, а также медицинских технологий по диагностике и лечению различных заболеваний. Срок — до 25 января 2024 года.

Кроме того, Минздраву и Минпромторгу поручено проработать вопрос формирования механизмов ускоренной регистрации медикаментов, актуализировать «дорожные карты» по локализации производства препаратов и медизделий, а также вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором актуализировать сведения о потребностях в такой продукции для планирования процесса разработки и производства.

Этим же министерствам совместно с Минэкономразвития, ФАС и Роспатентом необходимо представить предложения по совершенствованию порядка применения механизмов патентного права для наиболее востребованных и стратегически важных иностранных препаратов. Срок — до 1 февраля 2024 года.