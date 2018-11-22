Многие БАД, представленные в иностранных интернет-магазинах, не соответствуют регламентам ЕАЭС

На конференции «Индустрия БАД и современное общество: вызовы, наука, регулирование», организованной «Союзом производителей БАД к пище», обсуждались проблемы нормативного регулирования обращения этой продукции в ЕС и ЕАЭС.

Так, один из крупнейших международных интернет-магазинов ежемесячно посещают 30 млн человек, из них 6,5 млн входят по уникальным IP-адресам из России, привел пример исполнительный директор «Союза производителей БАД к пище» Александр Жестков. Но многие представленные там товары для здорового питания не соответствуют регламентам ЕАЭС.

«Например, на этом сайте два продукта содержат вещество, относящееся к лекарственным средствам. Еще три продукта содержат консерванты и растения, запрещенные в ЕАЭС к использованию в БАД. Ряд других товаров также не соответствуют техническим требованиям ЕАЭС. Очевидно, что необходимо развивать сотрудничество между регуляторами ЕАЭС и ЕС, чтобы сформировать нормативный знаменатель по продукции БАД, хотя бы по ряду позиций», – сообщил г-н Жестков.

Об опыте Европейского союза в области регулирования БАД рассказала эксперт по вопросам регуляторной политики в ЕС Вэй Куан. Когда в странах ЕС биологически активные добавки выводятся на рынок, то производитель должен соблюдать директивы так называемого «вертикального» и «горизонтального» уровня. «Вертикальный» уровень включает перечень разрешенных форм витаминов и минералов, показатели содержания пищевых веществ, минимальное содержание витаминов и минералов. «Горизонтальный» включает общий закон о пищевых продуктах, маркировку, добавки, пестициды, заявления о пищевой ценности и влияние на здоровье, обогащение продуктов питания.

Страны ЕС могут сами принимать решение о системе информирования.

«Так, в Великобритании и Нидерландах можно не информировать регуляторов о выходе продукта. В Германии, Ирландии и Чехии можно проинформировать контролирующие органы через интернет. Зато в Бельгии, Румынии и Словакии регулятор требует досье продукта, включая информацию об упаковке. Чиновники стран ЕС предпочитают вести контроль уже после выхода продукта на рынок, проводя выборочные инспекции на всем пути следования продукции от производителя до конечного потребителя», – сообщила г-жа Куан.

В то же время в ЕС остаются нерешенными вопросы по обращению БАД. Так, в странах до сих пор не отрегулировано положение пробиотиков, а их упоминание запрещено на упаковках. Италия стремится отнести их к категории «Пищевые продукты». При этом в ЕС вырабатывается практика индивидуального подхода – контроль и регулирование отдельно взятого продукта.