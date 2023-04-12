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Moderna победила в...

Moderna победила в патентном споре по мРНК-вакцинам

12.04.2023
11:51
Николай Соколов

Суд вынес решение в пользу Moderna в процессе против Arbutus Biopharma. Истец заявлял, что производитель нарушил ряд патентов, касающихся липидных наночастиц, и использовал эту технологию в своих мРНК-вакцинах. Arbutus также подавала в суд на Pfizer и BioNTech.

Апелляционный суд США по федеральному округу поддержал Moderna в судебном процессе против Arbutus Biopharma, касающемся патентов на липидные наночастицы (LNP). Об этом сообщает агентство Reuters.

Дело касается прецедента 2018 года. Тогда Moderna подала прошение о признании недействительным патента 9 404 127, принадлежащего Arbutus, который описывал технологию липидных наночастиц. Совет по рассмотрению патентных споров и апелляций (PTAB) поддержал эту заявку и аннулировал патент в 2019 году. Arbutus оспорила решение, но суд все равно поддержал Moderna. 

По мнению Arbutus, Moderna начала оспаривать ее патенты в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (PTO), потому что не смогла запатентовать свою технологию липидных наночастиц.

Решение Апелляционного суда не повлияет на другой судебный процесс, который Arbutus и Genevant Sciences инициировали против Moderna в прошлом году. Тогда компании заявили, что Moderna нарушила ряд других патентов, касающихся LNP, и использовала эту технологию в своих мРНК-вакцинах. На прошлой неделе Arbutus подала в суд на Pfizer и BioNTech, также обвинив их в нарушении патентных прав на липидные наночастицы.

Технология липидных наночастиц используется для защиты молекул РНК во время доставки в клетки-мишени. Она применяется в современных мРНК-вакцинах.

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