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Moderna заключила с...

Moderna заключила с Immatics соглашение по онкологии на сумму до 1,8 млрд долларов

12.09.2023
12:45
Николай Соколов
Moderna заключила соглашение с Immatics по разработке онкологических вакцин на основе технологии мРНК. Сумма сделки может достигнуть 1,8 млрд долл.

Компания Moderna заключила сделку с немецким разработчиком лекарств Immatics по разработке вакцин и методов лечения рака на сумму в 1,8 млрд долл. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Партнеры будут использовать платформу Immatics для разработки противораковых вакцин на основе мРНК, а также рассмотрят использование противораковой вакцины Moderna в сочетании с противораковой терапией Immatics IMA203.

По условиям сотрудничества Moderna займется разработкой и коммерциализацией вакцин против рака, разработанных в результате сотрудничества, а Immatics будет отвечать за доклинические и ранние стадии исследований.

Immatics получит финансирование для исследований и будет иметь право на платежи, связанные с разработкой, регулированием и коммерческими успехами препаратов, которые могут превысить 1,7 млрд долл.

Reuters пишет, что эта сделка отражает желание Moderna переключиться на другие терапевтические области, поскольку спрос на прививки против COVID-19 резко снизился. Из-за этого во II квартале этого года выручка компании упала в 14 раз, с 4,749 млрд до 344 млн долл.

Moderna уже разрабатывает противораковую вакцину совместно с MSD, которая, как  показали промежуточные испытания, снижает риск рецидива или смерти на 44% у пациентов с меланомой. Компания также разрабатывает вакцины против гриппа, респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и других патогенов.

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