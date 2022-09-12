Молодые провизоры-фармацевты более критически оценивают медпредставителей

Анализ установок провизоров первого стола в отношении практики взаимодействия с представителями компаний-производителей показывает, что среди целевой аудитории по-прежнему распространено достаточно позитивное отношение к их работе: 81% опрошенных согласны с тем, что информацию о новых препаратах доносят именно медицинские представители. Среди них 30% определенно согласны, а более половины (51%) скорее согласны с утверждением «я узнаю о новых лекарственных средствах от медпредставителей». Похожим образом аудитория ответила на вопросы о согласии с утверждениями «для меня важна информация от медицинских представителей» – с этим суммарно согласны 80%, и «мне нравится общаться с медицинскими представителями» – 69%. Об этом свидетельствуют данные весенней волны 2022 года регулярного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

При этом наблюдаются достаточно существенные различия между первостольниками разных возрастных групп. Так, в наибольшей степени полное согласие с утверждением, свидетельствующем о ведущей роли представителей компаний в информировании о новинках, свойственно первостольникам в возрасте старше 51 года (33% определенно согласны). И напротив, среди специалистов младше 32 лет отмечена менее выраженная приверженность получению информации о новых препаратах от медицинских представителей – 28% определенно согласны.

Наиболее заметные различия проявляются в установках, отражающих негативное отношение к медицинским представителям. Среди респондентов младше 32 лет 32% определенно согласны с утверждением «медпредставители часто бывают слишком назойливы». В группе первостольников старше 51 года доля тех, кто уверенно с этим согласен, – только 17%. Также среди провизоров старших поколений существенно меньше проявляется усталость от однообразия контента продвижения – лишь 16% определенно согласны с утверждением «по своему препарату представители подают одну и ту же информацию на протяжении длительного времени». Среди тех, кто моложе 32 лет, это отмечают 27%. Кроме того, молодым провизорам свойственно утомление от большого количества визитов медицинских представителей в аптеку – это с высокой степенью согласия отметили 23% респондентов.

Провизоры старших поколений в существенно большей степени открыты не только визитам представителей, но и групповым формам коммуникаций. Именно представителям этого сегмента аудитории нравится принимать участие в фармкружках в аптеке (20%) и в мероприятиях вне аптеки, организуемых компаниями-производителями (28%).

В отношении работы медицинских представителей менеджерам аптек, ответственным за закупки, также свойственно проявлять больше скепсиса, чем в целом провизорам-фармацевтам. Среди менеджеров выше доля тех, кто сетует на «назойливость» медпредставителей – определенно согласны с этим 31% респондентов этой специальности, а также на однообразие визитов по препаратам-аналогам (16%).