Молодые врачи в меньшей степени полагаются на медицинских представителей

Анализ установок врачей в отношении медицинских представителей показывает в целом достаточно позитивное отношение к их работе: 60% опрошенных согласны с тем, что информацию о новых препаратах доносят именно представители компаний-производителей. В наибольшей степени полное согласие с такой ролью представителей компаний свойственно врачам в возрасте от 46 лет и старше (19% определенно согласны), причем среди всех, в полной мере согласных с этим утверждением, доля врачей в этой возрастной группе составляет 55%. Напротив, среди врачей младше 35 лет доля специалистов, в высокой степени приверженных получению информации о новых препаратах от медицинских представителей, составляет лишь 12%.

В свою очередь, для специалистов в этой возрастной группе в существенно большей степени характерно использовать интернет для получения профессиональной информации: если среди врачей младше 35 лет доля отметивших максимальную степень согласия с соответствующим утверждением составляет 42%, то среди врачей старше 46 лет — только 27%. Об этом свидетельствуют данные весенней волны 2022 года регулярного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей», приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Половина опрошенных врачей (17% полностью согласны, 33% согласны) отметили, что у них есть «медицинские представители — любимчики». Более всего это характерно для кардиологов, среди которых доля определенно согласных с утверждением составляет 24%, а также для дерматологов (23%) и гинекологов (21%). В существенно меньшей степени это свойственно ЛОРам и терапевтам (14%). Кардиологов отличает не только заметно более доброжелательное отношение к медицинским представителям, но также и наиболее высокая доля тех, кто отмечает, что пробует назначать продвигаемый препарат после большей части визитов. В наибольшей степени выделять среди медицинских представителей «любимчиков» свойственно наиболее молодым врачам до 35 лет (19%).

Готовность доверить медицинским представителям подбирать актуальную информацию для того, чтобы врач не тратил время на ее самостоятельный поиск, отмечают 49% опрошенных, и в большей степени это свойственно терапевтам. Несмотря на это, среди терапевтов в наибольшей степени проявляется некоторый скепсис к информации и даже раздражение активностью компаний. Так, например, именно для терапевтов и педиатров характерно отмечать, что медицинская информация часто бывает противоречива, а для части педиатров — считать, что медпреды «слишком назойливы» (11%).

Примечательно, что среди всех в полной мере разделяющих эту установку врачей доля терапевтов составляет четверть (25%), а доля врачей до 35 лет — 35%. В целом критическое отношение к находимой и получаемой информации в большей степени отличает молодых специалистов: среди в полной мере согласных с тем, что профессиональная информация часто бывает противоречива, на людей до 35 лет приходится 39%.