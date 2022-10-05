Мораторий на плановые проверки в 2023 году продлили для аптек и фармскладов

Правительство дополнило постановление от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» положениями о порядке согласования плановых проверок в 2023 году. Соответствующие изменения 3 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно поправкам плановые проверки в 2023 году по государственному и муниципальному контролю надзорные органы смогут проводить только в отношении объектов контроля (организаций), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса. Среди аптечных учреждений и фармацевтических складов таких организаций нет.

Положением о госконтроле за оборотом лекарств (Постановление Правительства № 1049 от 29.06.2021) предусмотрено, что фарморганизации могут иметь только значительную, среднюю, умеренную и низкую категорию риска. Аналогичные категории установлены для проверок обращения медицинских изделий (Постановление Правительства № 1066 от 30.06.2021).

В сентябре Росздравнадзор обновил категории рисков для аптек и складов. Перечень категорий рисков для проверок по обороту лекарств утвержден приказом службы № 8862 от 22.09.2022, а для оборота медицинских изделий — приказом № 9257 от 29.09.2022.

Значительную категорию риска получили аптеки и для проверок санитарно-эпидемиологических требований (постановление № 1100 от 30.06.2021). На эти проверки также будет действовать мораторий.

Мораторий на проверки бизнеса в качестве меры поддержки правительство ввело в марте. Вместо плановых проверок на аптечном рынке начали проводить внеплановые проверки в основном силами прокуратуры.

На портале государственных услуг в конце апреля появился функционал для обжалования проверок во время действия моратория. А в августе правительство дополнительно упростило административную процедуру обжалования нарушений при проведении проверок во время моратория. Срок рассмотрения жалоб, поданных через портал Госуслуг, сократили до одного рабочего дня.