Московская область заключит офсетный контракт с ПСК «Фарма» на 4,5 млрд рублей

Московская область заключит офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов с ПСК «Фарма». Размер контракта составит 4,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона. Инвестор развернет в Московской области производство антикоагулянтов, ингаляционных препаратов, иммунодепрессантов, препаратов для лечения легочной артериальной гипертензии.

Закупка проводилась по новым правилам: чтобы заключить контракт, потенциальный инвестор должен был подтвердить, что он обладает соответствующим опытом исполнения госзаказа, создания успешного бизнеса или производственного комплекса. Это гарантия, что на закупку выйдет опытный игрок рынка, отметили в Комитете.

В начале апреля Комитет по конкурентной политике Московской области объявил конкурс на заключение государственного контракта на 4,5 млрд руб. на поставку лекарств, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства. Согласно проекту контракта исполнитель обязан наладить производство 12 МНН в различных дозировках (всего 19 позиций) на территории Московской области в стадии готовой лекарственной формы. Общая сумма инвестиций в производство должна составить не менее 1 млрд руб., писал «ФВ». Согласно данным портала zakupki.gov.ru, в том же месяце конкурс был отменен, однако в августе правительство Московской области вновь объявило о его проведении.

В 2019 году правительство Московской области уже заключало с ПСК «Фарма» контракт на 1,7 млрд руб. Согласно условиям инвестору необходимо было за два года вложить не менее миллиарда рублей в модернизацию или организацию производства лекарств в регионе. В июне 2021 года ПСК «Фарма» сообщила, что вложила в строительство 3 млрд руб. Пять производственных участков выпускают 25 препаратов в семи лекарственных формах, в том числе из списка ЖНВЛП.