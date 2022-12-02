Московский эндокринный завод будет выпускать ветеринарный кетамин

ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для общей анестезии — кетамин. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на средство для неингаляционной общей анестезии для кошек и собак. Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия, — рассказал Овчинский. Он также добавил, что в настоящее время в регионах собирают заявки от ветеринарных стационаров на приобретение ветеринарного кетамина. Эти заявки далее будут представлены в Минпромторг России для учета потребности ветстационаров при распределении лекарства.

Новый препарат разработан в форме раствора для инъекций, он выпускается во флаконах. «Препарат предназначен только для использования ветеринарными специалистами в условиях стационаров», — объяснил глава департамента.

Это уже второй ветеринарный препарат, выпущенный производителем. В апреле 2022 года Московским эндокринным заводом был зарегистрирован первый сильнодействующий препарат для ветеринарного применения — «Трамвет» (трамадол). Уже в июле лекарство вышло в оборот.

О нехватке препаратов для анестезии ветеринарные клиники в России сообщили еще в апреле. Речь шла о «Золетиле» французской фирмы Virbac и «Телазоле» американской компании Zoetis, которые используются при диагностических процедурах и хирургических операциях кошкам и собакам. В Россельхознадзоре заверили, что их поставки продолжаются, а иностранные производители ветпрепаратов и вакцин не заявляли о своем уходе из России. В начале июля ветеринары и представители отраслевых объединений сообщили, что в ветклиниках стали заканчиваться иностранные анестетики. Спустя несколько недель «Телазол» снова поступил в продажу, сообщила Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей.

Ранее «ФВ» писал о том, почему ветеринария нуждается в регистрации новых препаратов. Многие лекарства не зарегистрированы для ветеринарного применения, поэтому специалистам приходится назначать «человеческие» препараты. Частично проблема связана с ситуацией, когда компаниям просто невыгодно регистрировать свои препараты для ветеринарного применения — как правило, производители сопротивляются этому, заявляли «ФВ» эксперты.