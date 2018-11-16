Москва отметила Всемирный день сердца

С целью привлечения внимания общественности к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и продвижения здорового образа жизни в московском Парке культуры и отдыха «Красная Пресня» прошел Фестиваль заботы о сердце Oh, My Heart!, в котором приняли участие более четырех тысяч человек. Мероприятие было организовано Благотворительным фондом «Мир Сердца» и компанией A&D при поддержке Департамента здравоохранения г. Москвы и информационной поддержке канала РБК и компании «Яндекс».

Официальную часть фестиваля открыли звезды российской медицины, спорта, эстрады и бизнеса, в том числе член-корреспондент РАН и посол Благотворительного фонда «Мир сердца» Ольга Бокерия, чемпионка мира и Европы, двукратный призер олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая, певица Диана Гурцкая, представители компании A&D.

Забота о здоровье человека является одним из направлений деятельности японской компании A&D, которая специализируется на разработке и производстве медицинской и индустриальной техники. Патент на изобретение электронного бытового тонометра, измеряющего давление осциллометрическим методом, был получен компаний еще в 1984 году, но и по сей день собственное производство профессиональных и бытовых измерителей давления является одним из основных бизнесов компании.

По данным DSM за 2017 г.1 и с января по июнь 2018 г.2 компания A&D является лидером российского рынка тонометров в натуральном выражении. «Мы измеряем свою работу не только показателями объема продаж и прибыли, – комментирует директор медицинского бизнеса A&D в России Светлана Коновалова. – Мы хотели бы, чтобы люди в России жили долго, как в Японии. С этой целью мы разрабатываем и производим медицинскую технику по доступной цене, развиваем новые решения для сохранения здоровья и улучшения качества жизни людей, такие как телемедицина. На протяжении многих лет мы поддерживаем социальные проекты Министерства здравоохранения РФ по борьбе с гипертонией и считаем фестиваль по случаю Международного Дня Сердца отличным способом пополнить ряды наших сторонников и потребителей».

На фестивале Oh, My Heart! приборами компании A&D оснастили специальный шатер, где кардиологи НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева проводили бесплатную кардиодиагностику для всех желающих. Здесь также выполнялось УЗИ сосудов шеи и осуществлялся контроль артериального давления профессиональным измерителем ТМ-2655, разработанным A&D для скрининга больших потоков пациентов. Яркими событиями праздника стали запуск флешмоба #ПередайСердце, в котором приняли участие более 600 человек, и концерт детских творческих коллективов. Взрослые посетители фестиваля имели возможность посетить лекции специалистов по здоровому образу жизни, получить консультацию врача и купон на скидку в новом интернет-магазине беру.ру.

Всемирный День Сердца отмечается с 1999 года по инициативе Всемирной федерации сердца и Всемирной организации здравоохранения. Более чем в 100 странах мира ежегодно проводятся массовые мероприятия, посвященные здоровью сердечно-сосудистой системы. В этом году во многих регионах России прошли акции «Месяц заботы о сердце», приуроченные ко Дню сердца. В Москве, Перми, Ульяновске, Волгограде, Краснодаре, Армавире и других городах были организованы площадки здоровья, где проводились консультации медицинских специалистов и мастер-классы по здоровому образу жизни и заботе о сердце.

Справка

Всемирный день сердца отмечается с 1999 г. по инициативе Всемирной федерации сердца и Всемирной организации здравоохранения. Более чем в 100 странах мира ежегодно проводятся массовые мероприятия, посвященные здоровью сердечно-сосудистой системы. В этом году во многих регионах России прошли акции «Месяц заботы о сердце», приуроченные ко Дню сердца. В Москве, Перми, Ульяновске, Волгограде, Краснодаре, Армавире и других городах были организованы площадки здоровья, где проводились консультации медицинских специалистов и мастер-классы по здоровому образу жизни и заботе о сердце.

1 Лидер продаж за 2017 г. по количеству (в штуках) в аптеках России в категории «Диагностические приборы и средства», по данным ЗАО «Группа ДСМ».

2 Лидер продаж за 6 месяцев 2018 г. по количеству (в штуках) в аптеках России в категории «Диагностические приборы и средства», по данным ЗАО «Группа ДСМ»

Источник публикации: ЭЙ энд ДИ РУС